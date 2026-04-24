Минимум 10 человек пострадали из-за торнадо в Оклахоме

ABC News: не менее 10 человек пострадали из-за торнадо в Оклахоме

В результате торнадо, пронесшегося над северной частью штата Оклахома в США, пострадали не менее 10 человек. Об этом сообщил телеканал ABC News .

По информации журналистов, стихийное бедствие задело округ Гарфилд и причинило повреждения авиабазе Вэнс. Сотрудники спасательных служб ведут поиски возможных пострадавших. Данных об их состоянии пока не поступало.

Ранее шторм случился в США в марте. Смерч задел значительную часть страны. Из-за случившегося задержали или отменили в аэропортах около восьми тысяч рейсов. Сильнее всего сбой графика полетов затронул аэропорт Чикаго — там отменили свыше 460 рейсов, а еще около 400 самолетов не смогли вылететь вовремя.

До этого из-за торнадо погиб один человек во французском департаменте Валь-д’Уаз, который расположен севернее Парижа. Также еще четверо пострадали.