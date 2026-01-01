Минимум 10 человек погибли при взрыве на горнолыжном курорте в Швейцарии

При взрыве в баре на горнолыжном курорте в Швейцарии погибли как минимум 10 человек и еще 10 пострадали. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства случившегося. По предварительной информации, происшествие не было терактом.

Взрыв прогремел в баре Constellation на курорте Кран-Монтана в новогоднюю ночь. Сперва в заведении началось возгорание, источник которого пока не выяснили. Ведется расследование.

На месте ЧП работают представители экстренных служб, медики скорой помощи. Также задействовали спасателей на вертолетах.