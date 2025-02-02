Минфин США уличили в спонсировании террористов

Министерство финансов США одобряло выплаты группам мошенников и террористов. Об этом в социальной сети X заявил американский предприниматель Илон Маск.

По его словам, представители ведомства по повышению эффективности правительства США (DOGE) выявили, что отвечающие за утверждение платежей официальные лица в в Минфине получили инструкции одобрять платежи даже в том случае, если они были адресованы известным террористическим или мошенническим группировкам.

«Минфин никогда не отклонял платежи таким опасным злоумышленникам и организациям. Буквально никогда», — написал он.

Ранее стало известно, что исполняющий обязанности министра финансов США Дэвид Лебрик покинул свой пост из-за конфликта со сторонниками Маска. Президент Дональд Трамп назначил его после инаугурации, однако затем снял с должности и поставил вместо него Скотта Бессента.