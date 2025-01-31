Чиновник американского Минфина поссорился с союзниками Маска и решил уволиться

WP: чиновник Минфина США уйдет в отставку после конфликта с союзниками Маска

Дэвид Лебрик, который ранее был исполняющим обязанности министра финансов США, уходит в отставку из-за ссоры со сторонниками основателя Tesla и SpaceX Илона Маска. Об этом рассказали газете The Washington Post источники.

«Высокопоставленный сотрудник министерства финансов покидает свой пост после конфликта с союзниками миллиардера Илона Маска», — уточнили собеседники издания.

По данным журналистов, между Лебриком и доверенными лицами бизнесмена, назначенного главой департамента эффективности государственного управления (DOGE), возник конфликт по вопросу доступа к платежной системе.

Президент США Дональд Трамп ранее назначил Дэвида Лебрика исполняющим обязанности главы Минфина, но снял с должности после назначения на этот пост Скотта Бессента.

Маск хотел открыть штаб-квартиру подконтрольного ему департамента в нескольких метрах от Овального кабинета, но глава аппарата администрации Сьюзи Уайлс не позволила ему это сделать.