Минфин США расширил санкции против Ирана
Соединенные Штаты расширили санкции против Ирана, добавив в список 21 физическое и юридическое лицо. Об этом сообщила пресс-служба управления по контролю за иностранными активами американского Минфина.
«Мера направлена против финансовых каналов связи между иранским правительством и хуситами», — указали в опубликованном документе.
В ведомстве отметили, что шаги предпринимаются для ограничения пользования иранским режимом нефтяных ресурсов для финансирования террористических группировок.
В санкционный перечень вошли лица и предприятия, занимавшиеся перевозкой нефтепродуктов и закупками вооружения.
Ранее стало известно, что силовики задержали три тысячи участников массовых беспорядков в Иране. Волнения на территории государства вспыхнули еще в конце декабря.