Минфин США расширил санкции против Ирана

Соединенные Штаты расширили санкции против Ирана, добавив в список 21 физическое и юридическое лицо. Об этом сообщила пресс-служба управления по контролю за иностранными активами американского Минфина.

«Мера направлена против финансовых каналов связи между иранским правительством и хуситами», — указали в опубликованном документе.

В ведомстве отметили, что шаги предпринимаются для ограничения пользования иранским режимом нефтяных ресурсов для финансирования террористических группировок.

В санкционный перечень вошли лица и предприятия, занимавшиеся перевозкой нефтепродуктов и закупками вооружения.

Ранее стало известно, что силовики задержали три тысячи участников массовых беспорядков в Иране. Волнения на территории государства вспыхнули еще в конце декабря.