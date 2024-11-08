Аналитик Пикин: временное снятие США санкций с банков России носит сезонный характер

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США позволило взаимодействовать с рядом российских банков по сделкам, связанным с энергетикой. В беседе с RT ситуацию прокомментировал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

По его мнению, соответствующее решение носит сезонный характер. Зимний период предполагает повышение спроса на энергоносители, пояснил специалист.

«И в силу того, чтобы не создавать дополнительные риски и напряженности на этом рынке, лучше немножко делать ослабление. Сезон закончится, а после этого снова все вводится», — заявил аналитик.

На взгляд эксперта, предпосылки к полной отмене санкций пока не наблюдаются. Такая обстановка сохранится до урегулирования политической повестки.