Минфин ответил на использование Западом доходов от активов РФ
Силуанов: Россия использует доходы от замороженных активов западных инвесторов
Западные страны, использующие доходы от замороженных российских активов, получили адекватный ответ со стороны России. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».
По его словам, РФ реализует такие же действия, что и страны Запада, решившие использовать российские активы и доходы от них.
«У нас тоже заморожены ресурсы западных инвесторов и западных участников финансового рынка, компаний. Доходы от этих активов так же будут использоваться, как и действия тех стран, которые заморозили наши золотовалютные резервы и используют доходы от размещения этих резервов», — подчеркнул министр.
Силуанов добавил, что ответные меры последуют сразу после получения информации о недружественных действиях западных стран.
Ранее глава дипломатического корпуса Евросоюза Жозеп Боррель предложил потратить доходы, полученные от замороженных активов РФ в европейских депозитариях, на закупку вооружения для ВСУ.