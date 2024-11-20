Минфин ответил на использование Западом доходов от активов РФ

Западные страны, использующие доходы от замороженных российских активов, получили адекватный ответ со стороны России. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в программе «Вести» на телеканале « Россия 1 ».

По его словам, РФ реализует такие же действия, что и страны Запада, решившие использовать российские активы и доходы от них.

«У нас тоже заморожены ресурсы западных инвесторов и западных участников финансового рынка, компаний. Доходы от этих активов так же будут использоваться, как и действия тех стран, которые заморозили наши золотовалютные резервы и используют доходы от размещения этих резервов», — подчеркнул министр.

Силуанов добавил, что ответные меры последуют сразу после получения информации о недружественных действиях западных стран.

Ранее глава дипломатического корпуса Евросоюза Жозеп Боррель предложил потратить доходы, полученные от замороженных активов РФ в европейских депозитариях, на закупку вооружения для ВСУ.