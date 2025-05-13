Минфин допустил диверсификацию поставок товаров в США в ответ на санкции

Россия диверсифицирует поставки запрещенных к экспорту в США товаров, если Белый дом введет новые антироссийские санкции. Об этом заявил заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику, сообщил РБК .

Законопроект о введении первичных и вторичных санкций разработали сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь. Согласно документу, против стран, закупающих газ, нефть и другие продукты из России, введут 500-процентные пошлины. По словам Грэма, экономические ограничения станут «сокрушительными» для российской стороны.

В ходе дискуссии международного клуба «Валдай» замдиректора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина отметил, что США пытаются начать конфликтовать со странами, нацеленными на сотрудничество с Россией.

«Поэтому нужно будет посмотреть, насколько это все, во-первых, найдет поддержку у американских законодателей, а, во-вторых, какова будет экономическая ценность данных решений», — добавил Кику.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю повысить пошлины до 245%. Лидеры двух стран планируют встретиться в ближайшее время, чтобы обсудить экономические вопросы.