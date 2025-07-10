Миллиардеры в США решили продавать места на своих частных самолетах

Богатые американцы стали продавать свободные места в своих частных самолетах через закрытые чаты, чтобы сократить расходы на перелеты. Об этом сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на участников рынка.

Журналисты отметили, что до эпидемии коронавируса практика подобных перелетов была распространенным явлением среди богатых людей. Сейчас в одном из таких чатов насчитывается около 700 участников

«Я понимаю, что иногда вы не хотите тратить от 25 тысяч до 30 тысяч долларов на поездку в Нью-Йорк, но вы можете потратить три или четыре», — заявил инвестор Арик Кислин, владеющий группами для перелетов на острова Кайкос и Теркс.

По его словам, группы удовлетворяют желания тех, кто хочет полетать в роскоши, но по относительно скромной цене.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении повысить налог для богатых. Американский лидер предложил внести в уже существующую систему новую верхнюю границу дохода в 2,5 миллиона долларов в год.