Трамп напугал американцев повышением налога для богатых

Трамп планирует повысить налог для богатых почти до 40%

Американцев с доходом более 2,5 миллиона долларов в год могут обязать отдавать в казну почти 40% заработка. Президент США Дональд Трамп задумал ввести новую категорию налогоплательщиков и повысить налог для богатых, сообщила газета The New York Times .

На встрече со спикером палаты представителей Майком Джонсоном 7 мая Трамп поручил включить в обширный фискальный пакет законодательных инициатив повышение налога для богатых. По задумке президента, в налоговой системе США появится новая верхняя граница дохода в 2,5 миллиона долларов в год, выше которой НДФЛ составит 39,6%.

До 2017 года в стране действовала такая ставка для людей с доходом более 626 350 долларов, но Трамп понизил ее до 37%.

Для того, чтобы компенсировать недоимку в бюджет, республиканцы хотели сократить финансирование программы здравоохранения для бедных Medicaid. Возвращение прежней налоговой ставки могло бы решить эту проблему и оставить траты на прежнем уровне.

В Швейцарии миллионеры взбунтовались из-за налога на наследство. Правительство рассматривало повышение до 50%.