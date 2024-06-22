Миллиардер Сакс посмеялся над лозунгом о защите украинской демократии

Миллиардер и предприниматель Дэвид Сакс опубликовал в своем аккаунте в соцсети X мем о «защите демократии» на Украине. К посту он прикрепил два снимка. На первом есть надпись «Спасите Украину. Защитите демократию», а на второй — «Дайте нам выборы».

Фото Сакс сопроводил подписью «Как все началось. Как все закончилось».

Флаг с надписью Give Us Elections («Дайте нам выборы») появился 21 июня во время матча чемпионата Европы по футболу между Украиной и Словакией на стадионе в Дюссельдорфе.

Полномочия президента Украины Владимира Зеленского истекли после 20 мая, однако он отменил выборы в стране, объяснив это действующим военным положением.

В России неоднократно указывали, что единственным легитимным органом государственной власти Украины сейчас является Верховная рада. Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал пять причин, по которым США и Европа в скором времени решат избавиться от Зеленского.