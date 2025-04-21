Маск захотел уйти из правительства из-за усталости от левых

WP: Маск хочет покинуть правительство CША, так как устал от нападок левых сил

Американский бизнесмен и руководитель департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск захотел покинуть работу в американском правительстве, так как устал от нападок со стороны представителей левых сил. Об этом сообщила газета The Washington Post .

«Илон хочет уйти, поскольку он устал от, как ему кажется, потока неэтичных и неприятных нападок со стороны левых», — заявили журналисты.

Авторы статьи напомнили, что статус Маска как особого правительственного сотрудника истекает в мае. На данный момент неизвестно, продлят ли пребывание в должности в будущем.

Ранее стало известно, что у ряда американских политиков вызвало опасение растущее влияние Маска. В СМИ сообщалось, что Маск якобы едва не получил доступ к суперсекретной информации Пентагона о возможной войне с Китаем.