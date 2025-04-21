Маск захотел уйти из правительства из-за усталости от левых
WP: Маск хочет покинуть правительство CША, так как устал от нападок левых сил
Американский бизнесмен и руководитель департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск захотел покинуть работу в американском правительстве, так как устал от нападок со стороны представителей левых сил. Об этом сообщила газета The Washington Post.
«Илон хочет уйти, поскольку он устал от, как ему кажется, потока неэтичных и неприятных нападок со стороны левых», — заявили журналисты.
Авторы статьи напомнили, что статус Маска как особого правительственного сотрудника истекает в мае. На данный момент неизвестно, продлят ли пребывание в должности в будущем.
Ранее стало известно, что у ряда американских политиков вызвало опасение растущее влияние Маска. В СМИ сообщалось, что Маск якобы едва не получил доступ к суперсекретной информации Пентагона о возможной войне с Китаем.