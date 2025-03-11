Миллиардер Марк Цукерберг победил чемпиона по единоборствам из Австралии

Миллиардер и глава компании Meta* Марк Цукерберг провел выходные в Лас-Вегасе и поучаствовал в игре в покер против бывшего чемпиона UFC Александра Волкановски. Об этом сообщило издание Mint.
Цукерберг совершил путешествие в город развлечений в компании своей жены Присциллы Чан. Программа их пребывания включала посещение турнира по смешанным единоборствам и игру в покер. Также Цукерберг встретился с бразильским бойцом Алексом Перейрой.
«Приятно было провести вечер с некоторыми из моих любимых бойцов и друзьями. Не могу дождаться матча-реванша», — рассказал бизнесмен о впечатлениях.