Миллиардер Марк Цукерберг победил чемпиона по единоборствам из Австралии

Миллиардер Марк Цукерберг обыграл бойца ММА Волкановски в Лас-Вегасе в покер

Миллиардер и глава компании Meta* Марк Цукерберг провел выходные в Лас-Вегасе и поучаствовал в игре в покер против бывшего чемпиона UFC Александра Волкановски. Об этом сообщило издание Mint .

Цукерберг совершил путешествие в город развлечений в компании своей жены Присциллы Чан. Программа их пребывания включала посещение турнира по смешанным единоборствам и игру в покер. Также Цукерберг встретился с бразильским бойцом Алексом Перейрой.

«Приятно было провести вечер с некоторыми из моих любимых бойцов и друзьями. Не могу дождаться матча-реванша», — рассказал бизнесмен о впечатлениях.

Ранее Цукерберг запустил новый проект с использованием миллиарда клеток для обучения искусственного интеллекта.

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