Миллиардер из ОАЭ задал Трампу неудобные вопросы о войне с Ираном

Бизнесмен из ОАЭ Халяф аль-Хабтур направил письмо Трампу о войне с Ираном

Бизнесмен из ОАЭ Халяф аль-Хабтур направил в адрес президента США Дональда Трампа письмо, в котором раскритиковал операцию против Ирана. Публикация появилась в соцсети Х.

«Прямой вопрос: кто дал Вам решение втянуть наш регион в войну с Ираном? И на каком основании Вы приняли это опасное решение?» — написал миллиардер.

Он поинтересовался, считал ли кто-нибудь ущерб, прежде чем нанести атаки, и подчеркнул, что первыми от эскалации пострадали соседние с Ираном государства и страны Персидского залива. Бизнесмен задал вопрос, было ли это исключительно решением Трампа, или на него повлиял премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Трамп подверг Совет сотрудничества государств Персидского залива и арабские страны опасности, подчеркнул бизнесмен. По его словам, решение президента США угрожает американскому народу, которому тот обещал процветание и мир.

Государства Персидского залива разочаровались в Соединенных Штатах и усомнились, что у Белого дома есть возможность и желание в их защиту.