Микрофон Эрдогана отключился во время выступления в ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внезапно остался без звука во время выступления на саммите по Палестине в Генеральной Ассамблее ООН. Турецкая газета Sabah предположила, что это могло произойти из-за кибератаки.

В последние одну минуту и 40 секунд речи турецкого лидера его микрофон внезапно отключился. Этот момент привлек внимание СМИ. Это произошло, когда Эрдоган говорил о геноциде Израиля в секторе Газа.

«Прошу прощения, дамы и господа. Это говорит переводчик. Я не слышу президента», — объявили в ходе трансляции на английском языке.

Как сообщил гостелеканал TRT Haber со ссылкой на Управление по коммуникациям администрации турецкого лидера, выступление президента не было прервано. Просто он вышел за рамки официального временного регламента, поэтому микрофон автоматически отключился. Главам государства и правительств на выступление отводилось пять минут, другим ораторам — по три.

В Управлении добавили, что Эрдоган превысил лимит из-за аплодисментов, которые время от времени прерывали его речь.

Ранее Франция официально признала государственность Палестины.