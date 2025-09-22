Франция признала государственность Палестины
Макрон объявил о признании Палестины ради мира и роспуска ХАМАС
Франция официально признала государственность Палестины, но отказалась создавать посольство до освобождения заложников. Президент Эммануэль Макрон объявил об этом на конференции ООН по решению ближневосточного конфликта, сообщил France 24.
«Мы хотим, чтобы два государства жили бок о бок в мире и безопасности. <…> Я заявляю о признании сегодня Францией Государства Палестина», — сказал он.
По мнению Макрона, этот шаг отвечает интересам мира и является поражением палестинского движения ХАМАС. Он призвал Израиль не препятствовать урегулированию конфликта.
Президент Франции предложил пересмотреть палестинское управление так, чтобы создать основу для демократического волеизъявления, и назначить переходную администрацию в секторе Газа для контроля над роспуском ХАМАС. Франция, по его словам, готова внести вклад в стабилизацию обстановки. При этом Макрон подтвердил прежний отказ создавать посольство в Палестине до тех пор, пока не прекратится огонь и не выйдут на свободу последние заложники.
Ранее государственность Палестины признали Австралия, Великобритания и Канада. Они так же, как и Франция, выступили против правления ХАМАС.