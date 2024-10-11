Лавров счел рискованной идею Японии создать аналог НАТО

Идеи о создании любых военных блоков изначально несут в себе риски конфронтации. Об этом по итогам XIX Восточноазиатского саммита заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, любые идеи о создании военных блоков и любая милитаризация всегда несет в себе риск конфронтации с опасностью перехода в горячую фазу.

«Что касается Японии, мы серьезно озабочены милитаризацией этого государства, вернее, ремилитаризацией. Японское руководство забыло об уроках Второй мировой войны и ведет курс на увеличение расходов на оборону», — сказал глава МИД.

Ранее председатель правящей Либерально-демократической партии Японии Сигэру Исиба стал новым премьер-министром страны. За несколько дней до назначения политик выступал за создание аналога НАТО в Азии для сдерживания амбиций Китая и укрепления системы коллективной безопасности в регионе.