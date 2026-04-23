Грушко: ЕС поставил себя в уязвимое положение, отказавшись от энергетики из РФ

Страны Евросоюза находятся в уязвимом положении после отказа от энергоносителей из России. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель главы МИД Александр Грушко.

По его словам, проблемы ЕС в энергетике и экономике с большой долей вероятности усугубит кризис в Персидском заливе, особенно на фоне зависимости от поставок американского топлива.

«Пока на вопросы у Еврокомиссии один ответ — повсеместная экономия. По итогам неформального заседания Совета ЕС по энергетике еврокомиссар Йоргенсен рекомендовал жителям потуже затянуть пояса: отказываться от авто- и авиатранспорта, переходить на удаленную работу и экономить топливо», — сказал Грушко.

Дипломат подчеркнул, что ЕС в этой ситуации может винить только самого себя.

Ранее евродепутат Тьерри Мариани заявил, что ЕС разрушает экономику ради Украины.