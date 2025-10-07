МИД заявил об отсутствии планов размещения военных баз в Афганистане

Россия не планирует размещать военные базы в Афганистане или отправлять войска на территорию ближневосточного государства. Об этом во время беседы с журналистами заявил советник министра иностранных дел Замир Кабулов.

Он подчеркнул, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров выступил с резким протестом размещения иностранных военных баз как на территории Афганистана, так и сопредельных государств.

«У самой России таких планов, намерений нет», — привел заявление Кабулова ТАСС.

Министерство иностранных дел во вторник, 7 октября, проводит седьмое заседание «московского формата» по Афганистану. Площадка предназначена для консультаций по серии вопросов между представителями ближневосточного государства, России и региональных партнеров.

Президент США Дональд Трамп потребовал от пришедших к власти в Афганистане участников движения «Талибан» вернуть авиабазу Баграм. В ответ новые руководители страны заявили, что этот военный объект стал неотъемлемой частью страны и передача его иностранцам сравнима с оккупацией.