МИД заявил о намерении добиваться выдачи экс-прокурора МУС Карима Хана

МИД России выразил надежду, что лишение экс-прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана иммунитета поспособствует его выдаче в Россию для привлечения к ответственности. Об этом сообщила пресс-служба внешнедипломатического ведомства.

В МИД напомнили, что Хан перестанет пользоваться иммунитетом как международный чиновник в государствах — участниках Римского статута.

Дипломаты не исключили, что это поможет добиться его выдачи в Россию для привлечения к ответственности за попытку уголовного преследования заведомо невиновных и покушение на лиц, пользующихся международной защитой.

Также ведомство отметило, что из МУС уже вышли Буркина-Фасо, Мали, Нигер и Венесуэла.

Ранее с критикой в адрес организации выступил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. Во время встречи министров АСЕАН в столице Филиппин Маниле он заявил, что американская сторона не станет входить в МУС. Также дипломат назвал его «тупой организацией».