МИД выразил надежду на участие зарубежных делегаций в ПМЭФ

Российский МИД надеется, что иностранные делегации активно и в широком составе примут участие в Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году. Об этом на брифинге Фонда «Росконгресс» заявил замглавы внешнедипломатического ведомства Александр Панкин. Его процитировало РИА «Новости» .

«Мы надеемся, что в этом году посещение будет тоже масштабным», — отметил дипломат.

Он уточнил, что сейчас из-за серьезных изменений в геополитике и турбулентности в мире «происходят очень серьезные влияния». По его словам, они оказывают как кратковременное, так и долгосрочное влияние на сферу экономики, торговли инвестиций.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президент Владимир Путин примет участие в ПМЭФ. Глава государства выступит на мероприятии с с содержательной речью. Форум состоится в Петербурге с 3 по 6 июня.

В 2025 году выступление Путина на ПМЭФ назвали в США грандиозным событием. Также мероприятие показало, что изоляция России провалилась.