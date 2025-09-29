Власти Украины могут отказаться от пятой части территории в обмен на мирное разрешение конфликта. Об этом заявил госсекретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр, сообщил портал Telex .

«Теперь Украине придется отдать пятую часть своей территории. Я не хочу указывать Украине, что делать, я просто говорю, что, исходя из нашего опыта, мир иногда бывает болезненным», — сказал он.

По его словам, венгерские власти обращаются к истории своей страны, принимая политические решения. Венгрия довольно маленькая страна, поэтому в случае неправильного выбора она может просто исчезнуть.

Мадьяр напомнил, что в конце Первой мировой войны, когда Будапешт оказался в сложной ситуации, им пришлось выбирать — либо взяться за оружие, совершив тем самым коллективное самоубийство, либо согласиться на условия мира, что означало потерять две трети страны. Он добавил, что да, это было больно.

Мадьяр отметил, что Украина сейчас оказалась в такой же ситуации. Киеву следует выбирать — «сохранение жизнеспособности страны или ограничение ее несколькими тысячами квадратных километров?».

Ранее экономист Филип Пилкингтон усомнился, что президент Украины Владимир Зеленский способен принимать взвешенные решения. По его словам, он становится все более неуравновешенным, а также пытается распространить конфликт на ЕС и НАТО, используя психологические операции с использованием БПЛА.