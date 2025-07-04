МИД Украины вызвал венгерского посла из-за карикатуры на Зеленского и Мадьяра

Украинский МИД вызвал посла Венгрии Антала Хейзера на беседу из-за карикатурных плакатов с изображением президента Украина Владимира Зеленского и оппозиционного политика Петера Мадьяра. Об этом сообщили «Известия» .

Зеленский и лидер венгерской оппозиции изображены вылупившимися из яиц в одном гнезде.

«Для украинской стороны очевидно, что правящие в Венгрии политические силы при любых условиях пытаются втянуть Украину во внутриполитическую борьбу», — заявил замглавы МИД Украины Александр Мищенко.

В украинском внешнеполитическом ведомстве добавили, что Киев никогда не позволял себе вмешиваться во внутренние дела любой страны, в том числе и Венгрии. Будапешт также обвинили в использовании нелепых приемах по созданию образа врага из Украины.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Зеленского одуматься ради завершения украинского конфликта, так как Европа уже истощена, а поставки оружия из США сокращаются.