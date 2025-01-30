МИД Украины вызвал посла Словакии из-за слов Фицо о протестах

Украинский МИД вызвал словацкого посла Павла Виздала из-за слов премьер-министра страны Роберта Фицо о вмешательстве Киева во внутренние дела Словакии. Об этом сообщили на сайте внешнеполитического ведомства Украины.

«Было выражено решительное неприятие заявлений официальной Братиславы о якобы вмешательстве Украины во внутренние дела Словацкой Республики», — заявили в украинском МИД.

Кроме того, замглавы МИД Украины Александр Мищенко отметил, что глубоко разочарован тем, что Фицо «выступает рупором Кремля» и пренебрегает принадлежностью своей республики к Евросоюзу.

Дипломат оценил такие действия словацких властей как неприемлемые и подрывающие единство ЕС и Евроатлантического сообщества в противодействии России.

Киев призвал Братиславу вернуться к конструктивному диалогу между странами.

Накануне МИД Словакии также вызывал украинского посла Мирослава Кастрана, выразив ему протест из-за заявлений правительства Украина. Последние расценили как вмешательство в дела страны.

Ранее Фицо заявил, что иностранные эксперты пытаются свергнуть власть в Словакии.