ВСУ атаковали турецкий балкер в Черном море

Следовавший под флагом Либерии балкер Star II, принадлежащий турецкой Lider Denizcilik, атаковали украинским беспилотником в Черном море. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на портал Deniz haber.

Происшествие случилось 25 августа, когда судно вышло из порта Туапсе в направлении Турции. Беспилотник поразил надстройку, серьезно пострадал мостик. Обошлось без пострадавших и жертв.

Ранее стало известно, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить безопасность судоходства в Черном море. Заседание кабмина должно пройти в Ахлате в связи с праздничными мероприятиями ко Дню Победы, который в стране отмечают 30 августа.

Помимо судоходства в Черном море, на нем обсудят ситуацию вокруг украинского конфликта, переговоры США и Ирана, а также события в Сирии и секторе Газа.