МИД Турции опроверг сообщения об участии своих военных в боях в Идлибе и Алеппо

Турецкая сторона не участвует в столкновениях между сирийской армией и антиправительственными группировками в провинциях Идлиб и Алеппо. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан, сообщил Yeni Safak .

Он подчеркнул, что руководство страны будет избегать действий, которые могут спровоцировать волну миграции.

«Мы никогда не позволим террористической структуре в Сирии стать государством», — добавил глава МИД.

Дипломат обвинил США в поддержке террористов в Сирии и отметил, что без американской помощи группировки не продержались бы даже трех дней.

Ранее преподаватель Газиантепского университета Али Фуат Гекче предположил, что боевики начали наступление по указке Белого дома и Израиля, которые хотят эскалации ситуации в регионе. США используют сирийских террористов для ослабления тылов ливанской «Хезболлы», объяснил он.

Террористы зашли в Алеппо 29 ноября. Командование правительственных войск приказало отступить из основных районов Алеппо.