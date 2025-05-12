МИД Турции допустил встречу делегаций России и Украины

Представители России и Украины в ближайшие дни могут собраться вместе, чтобы провести переговоры. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, сообщило РИА «Новости» .

Дипломат не исключил, что стороны конфликта в ближайшие дни соберутся вместе, чтобы найти компромисс.

«Сейчас, как вы знаете, украинская сторона заявляет о необходимости сначала прекращения огня, потом переговоров, российская сторона — о переговорах, потом прекращении огня <…>. Это нормальный процесс», — отметил он на пресс-конференции в Анкаре.

Министр выразил надежду, что представители России и Украины наладят диалог, проведут встречу и смогут договориться о прекращении огня.

Ранее бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва выразил готовность стать посредником на переговорах по украинскому конфликту. Он также передал президенту Владимиру Путину предложения, подготовленные Бразилией и Китаем.