Бразилия выразила готовность стать посредником на российско-украинских переговорах

Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва предложил свою кандидатуру в качестве посредника на переговорах по Украине. Об этом сообщил телеканал CNN Brazil .

По его данным, лидер Бразилии 9 мая обсудил с президентом Владимиром Путиным предложения, которые совместно подготовили латиноамериканская страна и Китай. Во время беседы Лула да Силва также предложил «свою помощь в качестве посредника».

Его спецпомощник по международным вопросам Селсу Аморим отметил, что позиция Бразилии близка к американской. Как и США, страна выражает готовность содействовать скорейшему началу переговорного процесса.

Ранее официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь прокомментировал предложение Путина о переговорах с Украиной. Он заявил, что китайские власти поддерживают усилия, направленные на урегулирование украинского конфликта. Дипломат выразил надежду, что Россия и Украина заключат справедливый и прочный мир.