Индия увеличила объемы закупок нефти у России

Индия не только продолжает покупать нефть у России, но и увеличила объемы. Об этом сообщил замминистра торговли и промышленности республики Раджеш Агравал, его слова привело информагентство ANI .

Министерство финансов США временно разрешило Индии закупать российскую нефть, чтобы снизить цены на мировом рынке, 6 марта. При этом, по словам министра Скотта Бессента, Россия не сможет на этом дополнительно заработать, поскольку ограничение касается только той нефти, что уже находится в море.

Позднее спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев подтвердил, что США сняли все ограничения с нефти, находящейся в пути, — не только для Индии, но и для других стран.