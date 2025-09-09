МИД сообщил об атаке иноагентов после слов Лаврова о многополярном мире

Иноагенты атаковали медиапространство, пытаясь исказить слова главы МИД России Сергея Лаврова о будущем многополярном мире. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале дипведомства.

Министр ранее выступил перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

«Мобилизованы все русофобы и пропагандисты на евроатлантических бюджетах в попытке переврать слова главы МИД России о современных международных отношениях и будущем многополярном мире», — говорится в заявлении дипведомства.

Иноагенты заявили, что Лавров якобы приписал строительство Берлинской стены Западу. В МИД отметили, что слова министра просто вырвали из общего контекста.

В частности, Лавров сказал, что это в западном стиле — «выстраивать „берлинские стены“, условные стены между собой и нашим огромным евразийским пространством», которое было СССР, а теперь стало постсоветским пространством.

Ранее Лавров в ходе выступления в МГИМО напомнил, что это не Россия в одностороннем порядке разрывала отношения и контакты. При этом Москва готова к их возобновлению с западными коллегами, но с коррективами.