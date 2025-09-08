Лавров заявил о готовности России возобновить отношения, разорванные Западом

Россия готова восстановить с Западом разорванные им же отношения, однако как раньше бизнеса уже быть не может. Об этом на выступлении перед профессорско-преподавательским составом и студентами МГИМО заявил глава МИД Сергей Лавров, его слова привело РИА «Новости» .

Министр напомнил, что не российская сторона в одностороннем порядке разрывала контакты и отношения.

«И если наши западные коллеги захотят отношения возобновить, мы будем к этому готовы. Естественно, как в прошлом бизнеса уже быть не может», — сказал Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что Россия намерена выстраивать отношения с западными державами, держа в уме риски, заложенные в некоторых сферах сотрудничества, в том числе опасность технологической зависимости.

Ранее президент России Владимир Путин посоветовал Западу сменить тон общения в экономическом диалоге.