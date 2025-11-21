МИД Сербии назвал заказными статьи об участии Вучича в «человеческих сафари»

Европейские издания организовали кампанию по дезинформации, опубликовав материалы об участии президента Сербии Александра Вучича в так называемом «человеческом сафари» во время осады Сараева. Об этом в социальной сети X написал министр иностранных дел балканского государства Марко Джурич .

Он подчеркнул, что авторы материалов опирались на голословные инсинуации и не привели ни одного доказательства.

«Ни один национальный или международный институт, суд, трибунал или следственный орган никогда не устанавливал и даже не подозревал о какой-либо подобной причастности президента», — заявил Джурич.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что рассматривает материалы как преднамеренную попытку использовать трагическую историю начала 1990-х годов в качестве оружия, чтобы нанести ущерб руководству Сербии на международной арене.

«Использование страданий военного времени в политических целях морально неприемлемо и крайне неуважительно по отношению ко всем жертвам конфликта. Даже бульварным газетам, таким как The Daily Mail, The Sun, должно быть стыдно за публикации подобных материалов», — добавил министр.

Джурич подчеркнул, что, учитывая количество появившихся статей на эту тему, он подготовит иски в суд на авторов материалов с требованием астрономических компенсаций. Средства направят в гуманитарные организации региона.

Об участии богатых итальянцев в «человеческих сафари» во время военного конфликта в Боснии в начале 1990-х годов написала газета La Repubblica. По данным издания, туристов вывозили в район Сараева, где давали стрелять по мирным жителям с безопасных позиций вокруг города.

Международные трибуналы по бывшей Югославии расследовали тысячи военных преступлений, включая снайперский террор против гражданских в Сараеве, но ни в одном деле не фигурировали «платные сафари для иностранцев».