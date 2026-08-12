Представители МИД Румынии на встрече с послом Владимиром Липаевым попытались выдать куски пенопласта за обломки российских дронов. Об этом «Известиям» заявили в посольстве России в Бухаресте.

Румынские дипломаты не представили реальных доказательств причастности России к происшествиям с неизвестными беспилотниками.

«В ходе беседы в румынском МИДе нам продемонстрировали куски пенопласта, предлагая рассматривать их как доказательство „российского происхождения“ сбитых беспилотников. Однако никаких фактов, связывающих данные дроны с нашей страной, нам, естественно, не предоставили», — подчеркнули в дипмиссии.

Очевидно, речь идет о заранее срежиссированной постановке со стрельбой по учебным мишеням. Румынские власти таким образом пытаются оправдать в глазах граждан курс на милитаризацию, аргументируя все якобы «угрозой с Востока».

В начале лета спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что европейским политикам пора перестать закрывать глаза на взрывы БПЛА ВСУ на своей территории.