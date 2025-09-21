МИД России взял на контроль ситуацию с задержанием Гречушкина в Болгарии

Министерство иностранных дел России следит за ситуацией вокруг задержания в Болгарии Игоря Гречушкина. Его судно связано со взрывом в порту Бейрута, который произошел пять лет назад. Об этом сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

«МИД России держит на контроле ситуацию вокруг задержания 16 сентября в Болгарии гражданина России Игоря Гречушкина», — указали в министерстве.

Пока Посольство России в Софии не получило официального уведомления от болгарских властей по этому вопросу. Сам Гречушкин или его представители также не обращались в российское дипломатическое представительство.

«При необходимости сотрудники консульского отдела Посольства будут готовы оказать гражданину Российской Федерации соответствующее содействие», — добавили в МИД РФ.

Болгарское национальное радио заявило, что российского владельца грузового судна, причастного к взрыву в порту Бейрута, задержали в Болгарии. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах. Гречушкина арестовали 6 сентября в аэропорту Софии, куда он прилетел из Кипра. Задержание произошло по ордеру Интерпола.

Мощный взрыв прогремел 4 августа 2020 года в порту Бейрута. По официальной версии властей, он произошел из-за детонации 2,75 тонны аммиачной селитры, конфискованной в 2014 году с сухогруза Rhosus и долго хранившейся на складе. Возгорание селитры стало причиной взрыва, который случился во время сварочных работ. Погибло 121 человек, свыше шести тысяч получили ранения.

Ранее уехавшего в Финляндию россиянина обвинили в госизмене, а также публичных призывах к терроризму и деятельности, направленной против безопасности России. Суд заочно арестовал его на два месяца.