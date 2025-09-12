Уехавшего в Финляндию россиянина обвинили в госизмене

Суд в Карелии заочно арестовал уехавшего в Финляндию россиянина за госизмену

После отъезда в Финляндию россиянин стал фигурантом уголовного дела о госизмене. Суд в Карелии заочно арестовал его на два месяца, сообщило РИА «Новости» .

Правоохранители возбудили уголовное дело о госизмене, а также публичных призывах к терроризму и деятельности, направленной против безопасности России. Обвиняемый уехал в Финляндию. Он не имеет на родине ни недвижимости, ни прописки.

Найти его оказалось непросто. Мужчина не ведет соцсети или мессенджеры под своим именем. Правоохранители не знают его заграничный адрес, у них есть лишь его личные данные и описание внешности.

В августе суд в Карелии арестовал релоканта на два месяца. Этот срок начнет исчисляться с момента его задержания.

Ранее полиция объявила в розыск писателя Дмитрия Быкова *, которого Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов. В последний раз его видели в Нью-Йорке.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.