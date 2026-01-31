МИД России раскритиковал американские «ярлыки»

Захарова: объявление РФ враждебным государством не способствует диалогу с США

Обозначение России как враждебного государства в новом антикубинском документе США не способствует посредничеству и стабилизации диалога с Вашингтоном. Об этом заявила представитель МИД Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба ведомства.

По ее словам, навешивание ярлыков не способствует повышению эффективности посреднических усилий Штатов по урегулированию кризисов в различных регионах мира.

«Не можем принять попытки создания препятствий международному сотрудничеству, тем более со страной, в которой складывается сложная социально-экономическая ситуация», — сказала Захарова.

Дипломат уточнила, что нынешнее положение Кубы во многом связано с длящейся почти 70 лет финансовой и торгово-экономической блокадой со стороны США.

Ранее Захарова заявила, что Россия осуждает санкционные меры Вашингтона, которые нарушают нормы международного права и обходят нормы ООН.