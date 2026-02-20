Сердцем Рубио на Кубе: зачем Госдеп тайно подбивает клинья к внуку Кастро

США начали подбираться к клану Кастро — тайные переговоры с внуком лидера страны ведет Марко Рубио. Для него ситуация с Островом свободы, можно сказать, личная история. Он — первый госсекретарь кубинского происхождения и в отношении нынешнего строя там настроен крайне по-ястребиному. К чему может привести диалог Госдепа с Раулем Гильермо Родригесом Кастро — в материале 360.ru.

В поисках кубинской Делси Родригес О тайных переговорах Марко Рубио с внуком Рауля Кастро на днях сообщил портал Axios. Сразу три его источника заявили, что диалог идет в обход действующего правительства Кубы. Никакие официальные каналы к нему не подключают.

По оценке издания, происходящее может говорить о том, что США воспринимают 94-летнего Кастро-старшего как человека, который принимает все решения на острове. Рауль Гильермо Родригес, с которым контактирует Рубио, является опекуном политика.

Фото: президент Кубы Мигель Диас-Канель Joaquin Hernandez/XinHua / www.globallookpress.com

Один из собеседников Axios при этом подчеркивает, что пока переговорами происходящее назвать сложно. Скорее всего, это обсуждения будущего. Тем не менее для команды госсекретаря внук Кастро-старшего и его окружение представляют молодое поколение кубинцев, ориентированных на ведение бизнеса, а коммунизм для них — пережиток прошлого, потерпевшего неудачу. «Они ищут следующую Делси Родригес на Кубе», — подчеркнул он.

Интересно Кастро-младшему 41 год. Его называют любимцем своего деда. Его переговоры с Рубио источники Axios называют на удивление дружелюбными. Вероятно, это связано с общим кубинским происхождением. Также известно, что у Рауля Гильермо Родригеса есть немало союзников в руководстве государственного военно-промышленного конгломерата GAESA.

Венесуэльский план здесь не выгорит На самом деле, утечки в издании Axios вполне могут иметь отношение к реальности, отмечает политолог-американист Малек Дудаков. Связано это с тем, что издание очень близко к Республиканской партии. Плюс там работают приятели нынешних влиятельных политиков в США. Среди них, например, журналист Барак Равид — близкий друг Стива Уиткоффа.

Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Так что туда действительно сливается очень много информации и по ближневосточным делам нынешней администрации в Вашингтоне, и по украинским. Что касается переговоров по Кубе, то я не сомневаюсь в том, что США сейчас пытаются оказывать давление на кубинскую власть в надежде на то, что там образуется раскол и они смогут найти кого-то договороспособного для Америки», — подчеркнул Дудаков в беседе с 360.ru.

США хотят реализовать тот же сценарий, который у них отчасти получился на венесуэльском направлении, когда они провели операцию по захвату Мадуро и теперь договариваются с Делси Родригес. Другое дело, что на Кубе система власти несколько иная. Она не держится на каком-то персоналистском факторе. Поэтому раскол внутри кубинской партократии организовать американцам, судя по всему, довольно сложно. Малек Дудаков

Но главным образом США сейчас делают ставку на экономическое удушение острова. Благодаря нему, как полагает политолог, Белый дом рассчитывает привести к власти договороспособные силы, чтобы потом заключить с ними выгодную для себя сделку.

«[В представлении Вашингтона] новая власть на Кубе должна привечать американские инвестиции, американские деньги. Тем более что, как мы знаем, Трампу очень близка идея о том, чтобы строить американские отели на кубинском побережье, зарабатывать на этом миллиарды долларов, может быть, даже свои небоскребы „Трамп Тауэр“ там же построить», — добавил он.

Фото: Andrew Thomas — CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

Вместе с тем пока, несмотря на крайне тяжелое положение дел на Острове свободы, особых подвижек у американцев не наблюдается. Но, справедливости ради надо сказать, и у Кубы особых надежд на то, что все внезапно поменяется, тоже нет. И без внешних поставок нефти из Венесуэлы и Мексики дела будут только ухудшаться.

Интересно Давление США на Кубу усилилось после возвращения Трампа в Белый дом на второй президентский срок. Сначала республиканец говорил о скором падении режима на острове, а затем, в январе 2026 года, объявил Кубу угрозой и пригрозил дополнительными пошлинами странам, поставляющим ей нефть. Причем поставки венесуэльского топлива в эту страну прекратились за месяц до этого. На Кубе собственная добыча нефти составляет только 30 тысяч баррелей нефти, при том что потребности — 110 тысяч. По итогу остров объявил тяжелый энергетический кризис. Кубинцы вынуждены жить в условиях постоянного отключения света, дефицита продуктов и топлива, в стране объявлен режим международного ЧП. Вместе с тем президент Мигель Диас-Канель предупредил, что Куба готова защищать себя.

«При этом, конечно, кубинскую власть спасает тот фактор, что основная часть их политических оппонентов из оппозиции сейчас находится за рубежом, поэтому напрямую не влияет на те процессы, которые происходят на острове. Плюс, конечно, очень много молодежи уехало с острова с 2019 года, а это обычно всегда наиболее активная протестная часть электората», — добавил эксперт.

Посмотрим, к чему это все приведет. Для Марка Рубио это, конечно, очень важная репутационная история. И де-факто Куба превратилась для него в карманный проект. Что, наверное, логично. Все-таки он первый кубинец на посту госсекретаря. Человек, который очень ястребино настроен в отношении своей исторической родины, нынешней кубинской власти. Малек Дудаков

По мнению американиста, если глава Госдепа все-таки сможет устроить операцию по смене режима на Кубе, он, можно сказать, закроет гештальт американцев, который оставался незакрытым с 60-х годов — с периода после Кубинской революции и неудачных попыток высадки в заливе Свиней. «И конечно, это резко усилит еще и внутриаппаратные позиции Рубио. А у него, как мы знаем, есть амбиции стать вице-президентом, а возможно, и президентом Соединенных Штатов в будущем. Но далеко не факт, что это у него получится», — заключил Дудаков.