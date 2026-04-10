МИД России призвал остановить удары по Ливану

Россия потребовала немедленно остановить ракетные удары по Ливану, а также прекратить боевые действия в приграничной зоне с Израилем. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

«Боевые действия в ливано-израильской приграничной зоне и ракетно-бомбовые удары по Ливану, которые необходимо незамедлительно остановить», — говорится в документе.

В МИД России отметили, что на сегодняшний день открылась возможность урегулировать сложную ситуацию в зоне Персидского залива. Большинство стран мира поддержали этот процесс, рассчитывая, что переговоры Ирана и США окажутся успешными.

В МИД России также подтвердили, что российская инициатива о согласовании концепции безопасности в зоне Персидского залива остается актуальной. Дипломаты призвали наладить между всеми прибрежными странами при участии и помощи внешних игроков, чтобы достичь честного и устойчивого баланса интересов.

Ранее в Иране пригрозили прекратить переговоры с США в Исламабаде, если Израиль продолжит атаковать Бейрут.