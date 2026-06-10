Лавров указал на намерение России убедиться в серьезности предложений ЕС

Россия желает убедиться, что страны Евросоюза хотят диалога и выдвигают свои предложения всерьез. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, его процитировал ТАСС .

По его словам, пока в Европе не докажут серьезность своих намерений, российская сторона не будет реагировать на предложения.

«Пока мы не услышим и не убедимся, что услышанное является серьезным предложением, а не очередной попыткой защитить и сохранить, еще и укрепить киевский нацистский режим, наверное, мы будем слушать, но подобные идеи я бы просто пропускал мимо ушей с точки зрения практической перспективы», — подчеркнул Лавров.

Во время выступления на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ дипломат добавил, что действия ЕС выглядят как попытка «приподнять свою узнаваемость» в контексте урегулирования украинского кризиса.

Ранее предложения со стороны Европы прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он назвал их неприемлемыми и лишенными логики.