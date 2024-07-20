МИД России предупредил Норвегию из-за милитаризации севера страны

Милитаризация северных регионов Норвегии не усилит безопасность, а лишь приведет к дополнительной эскалации напряженности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба ведомства.

«В лучших традициях западных политтехнологов это предложение уже получило поддержку местных властей, обеспокоенных недостаточной безопасностью жителей региона из-за отсутствия союзников», — сказала дипломат.

Захарова отметили, что милитаризация севера Норвегии не приведет к повышению его безопасности, а лишь принесет противоположенный эффект, создав новую точку эскалации.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что Россия ничем не угрожает Норвегии.

«Уверены, что жители 80 лет назад освобожденного Красной армией приграничного Восточного Финмарка осознают это, как никто другой», — добавила Захарова.

Ранее глава МИД Норвегии Барт Эйде заявил, что Украина имеет право наносить удары по России.