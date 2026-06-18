МИД России потребовал расследовать осквернение мемориала в Гюмри в Армении

Россия направила Армении ноту протеста в связи с осквернением советского военного мемориала «Мать Армения» в Гюмри. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова .

Дипломат назвала акт вандализма в отношении памятника героям Великой Отечественной войны глубоко возмутительным. Посольство России в Ереване уже дало оценку случившемуся. Военнослужащие 102-й российской военной базы, дислоцированной в Гюмри, оперативно приступили к восстановлению мемориала.

Захарова также отметила, что в ряде стран борьба с мемориалами стала условием для сближения с Евросоюзом.

«Рассчитываем, что общее прошлое, его славные страницы не подвергнутся пресловутым „реформам по европейским стандартам“», — заявила Захарова.

Неизвестные 10 июня сорвали позолоченные буквы с названий городов-героев. Российская сторона рассчитывает на тщательное расследование и привлечение виновных к ответственности.