Захарова: поставки оружия США и Турции для Украины ухудшат отношения с Россией

Новые поставки оружия украинским боевикам нанесут серьезный урон отношениям с Россией для США и Турции. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, комментируя последние документы американского конгресса на этот счет. Ее заявление опубликовала пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Захарова подчеркнула, что речь идет о внушительном арсенале, который включает 12 установок ракетных систем залпового огня, 2,5 тысячи кассетных боеприпасов, 47 кассетных артиллерийских снарядов и 70 ракет ATACMS.

«МИД России запросил в Вашингтоне и Анкаре разъяснений в связи с обнародованной конгрессом США информацией», — заявила она.

Дипломат добавила, что новые поставки вооружения не повлияют на ход специальной военной операции, но неизбежно принесут новый многоплановый ущерб.

«Дело не только в жертвах и разрушениях, которые стремятся масштабировать власти в Киеве, но и в серьезном уроне нашим двусторонним отношениям с Вашингтоном и Анкарой», — пояснила Захарова.

Представитель МИД отметила, что опубликованные документы подорвали и миротворческую риторику американцев, и заявления турецких представителей о том, что они сознательно избегают летальных поставок Киеву.

В минувшую пятницу, 14 августа, министр иностранных дел Сергей Лавров объявил об отправленном в США запросе об их участии в украинских ударах по дальним российским регионам. Он пояснил, что Госдепартамент обязан дать ответ, какие данные американской разведки получают украинские боевики для поражения гражданских объектов.