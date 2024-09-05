МИД России объяснил, за что жителей Абхазии лишили социальных выплат

Лавров объяснил приостановку социальных выплат в Абхазии соблюдением баланса

Фото: РИА «Новости»

В Абхазии прекрасно понимают, что приостановка социальных выплат вызвана необходимостью соблюдать баланс обязательств. Об этом в интервью РБК сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Есть пакет договоренностей, который санкционирован президентами, одобрен правительствами двух стран. И в соответствии с этими договоренностями, которые даже ратифицированы в обоих парламентах, у каждой страны есть свои обязательства», — объяснил он.

Поэтому, по словам министра, нынешнюю ситуацию нельзя назвать обострением.

Российские социальные выплаты врачам и учителям в Абхазии приостановили с 1 сентября. Министр иностранных дел республики Сергей Шамба призвал власти страны наладить отношения с Россией и возложил на них ответственность за произошедшее.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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