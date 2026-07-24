МИД России обеспокоился рисками деградации политической обстановки в Йемене

Россия обеспокоена рисками деградации военно-политической обстановки в Йемене. Об этом сообщил МИД России .

Замминистра иностранных дел Георгий Борисенко встретился с послами Саудовской Аравии и Йемена Сами Мухаммеда Ас-Садханом и Ахмедом Аль-Вахейши. Стороны обменялись мнениями по ситуации в Йемене.

«Выражена обоюдная обеспокоенность рисками деградации военно-политической обстановки из-за новой эскалации напряженности в зоне Персидского залива и Красном море», — отметили в сообщении.

Также стороны указали на важность свободы и безопасности судоходства в прилегающей к северной части Йемена акватории. Дипломаты также подчеркнули, что стоит наращивать международные усилия, чтобы наладить устойчивый межйеменский национальный диалог под эгидой ООН.

Израиль и Иран обменялись ударами впервые за два месяца в июне. Йеменские хуситы не остались в стороне.