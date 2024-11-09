МИД России назвал условия полного разрыва отношений с США

Рябков заявил об угрозе разрыва отношений с США при конфискации активов

Россия может разорвать дипломатические отношения с США в случае конфискации замороженных активов, новой эскалации на Украине и еще в нескольких случаях. Об этом заявил «Интерфаксу» замглавы МИД Сергей Рябков.

«Там есть целый ряд сюжетов, которые западная группа продолжает обсуждать. Кто-то это внутри западной группы делает с упоением, некоторые — с определенной дрожью», — рассказал он.

Замминистра добавил, что Россия сама не хочет идти на подобные меры, но допускает их, если Запад решит пойти ва-банк и «отбросит последние приличия».

Ранее другой замглавы МИД, Сергей Вершинин, заявил, что попытки США и их союзников изолировать Россию не увенчались успехом, даже несмотря на попытки шантажировать отдельные страны.