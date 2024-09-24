В воскресенье на Генеральной ассамблее ООН был принят Глобальный цифровой договор (ГЦД), который стал частью Пакта будущего. Россия при голосовании решила дистанцироваться от общего согласия по этому договору. Подробности ситуации разъяснил KP.RU заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

По его словам, переговоры по проекту договора были весьма сложными. В процессе обсуждений стали очевидны глубокие противоречия между Россией и развивающимися странами, представляющими «Группу 77», с одной стороны, и западными государствами — с другой.

Страны Глобального Юга выступали за увеличение своей роли в управлении Интернетом и призывали принять конкретные меры для скорейшего уменьшения «цифрового разрыва» в интересах достижения Целей устойчивого развития.

Вершинин добавил, что попытки США и их союзников изолировать Россию не увенчались успехом. Несмотря на явный шантаж и угрозы со стороны западных стран, большинство государств, с которыми сложились дружеские отношения, просто проигнорировали эту антироссийскую кампанию.

Поэтому продолжает развиваться политический диалог и практическое взаимодействие с надежными партнерами из Глобального Юга по широкому кругу вопросов безопасности, включая совместную работу против новых вызовов и угроз, добавил политик.