МИД России навсегда запретил въезд в страну 131 австралийцу

«С учетом того, что официальная Канберра не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает вводить новые санкционные меры, работа над актуализацией российского „стоп-листа“ будет продолжена», — заверили в МИД.

Австралийцы, попавшие под ограничения, работают в военно-промышленном комплексе, СМИ, учебных заведениях и общественных организациях. Кроме того, ограничения коснулись девятерых представителей высшего военного командования Новой Зеландии.

В прошлый раз стоп-лист против австралийцев расширили в июне. Тогда под ограничения попали бывший премьер-министр страны Тони Эббот и еще 26 человек.