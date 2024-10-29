МИД России навсегда запретил въезд в страну 131 австралийцу
МИД России запретил въезд в страну 131 гражданину Австралии. Внешнеполитическое ведомство опубликовало список на своем сайте.
«С учетом того, что официальная Канберра не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает вводить новые санкционные меры, работа над актуализацией российского „стоп-листа“ будет продолжена», — заверили в МИД.
Австралийцы, попавшие под ограничения, работают в военно-промышленном комплексе, СМИ, учебных заведениях и общественных организациях. Кроме того, ограничения коснулись девятерых представителей высшего военного командования Новой Зеландии.
В прошлый раз стоп-лист против австралийцев расширили в июне. Тогда под ограничения попали бывший премьер-министр страны Тони Эббот и еще 26 человек.