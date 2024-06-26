Россия закрыла въезд для Тони Эббота и 26 других граждан Австралии

МИД: РФ ограничила въезд для Эббота и 26 других австралийцев в ответ на санкции

Россия запретила бывшему премьеру Австралии Тони Эбботту и заместителю главного командующего австралийскими ВС Роберту Чипмену въезд на свою территорию. Об этом сообщили на сайте МИД РФ.

Также въезд ограничили еще 25 австралийцам. Такие меры приняли в качестве ответа на санкции против российских физических и юридических лиц со стороны Австралии.

«Въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 27 австралийцев из числа бывших политических деятелей, руководителей австралийских компаний, преподавателей высших учебных заведений, журналистов и общественных деятелей, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня», — написали в министерстве.

Также приезжать в Россию запретили вице-маршалу авиации Стефану Чеппелу, бывшему послу Австралии на Украине Брюсу Эдвардсу и журналисту Питу Шмигелю.

Ранее Австралия ввела экономические санкции в отношении 55 физических и 37 юридических лиц. Как отметила глава МИД страны Пенни Вонг, правительство непоколебимо поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.