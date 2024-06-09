МИД России направил Армении ноту протеста после визита посла Тер-Маргаряна в Бучу

Фото: РИА «Новости»

Российский МИД расценил визит армянской делегации в Бучу как недружественный шаг. Об этом News.ru заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она подчеркнула, что МИД направил армянской стороне ноту протеста в связи с приездом посла Тиграна Тер-Маргаряна в украинский город, а также из-за гумпомощи Украине и недопустимых высказываний в адрес России.

Захарова отметила, что армянский дипломат является соратником председателя прозападной партии «Республика» Арама Саркисяна. По словам представителя российского МИД, этот факт объясняет реакцию Тер-Маргаряна.

Ранее Захарова потребовала от Армении предоставить списки людей, которые якобы погибли в Буче весной 2022 года. Она добавила, что Россия никак не может добиться, чтобы ООН и Украина раскрыли эти данные.

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