МИД России напомнил о необходимости защищать соотечественников в Прибалтике | 360°

Мир 11 мая 2024, 09:19 МИД России напомнил о необходимости защищать соотечественников в Прибалтике МИД: Россия не станет закрывать свои посольства в странах Балтии РИА «Новости»

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Россия не станет закрывать свои посольства в прибалтийских странах, потому что ей важны соотечественники. Об этом ТАСС сказал директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев.

«Мы не имеем права в сложившейся ситуации бросить соотечественников в беде. Мы активно боремся с полицейским произволом не только в международных структурах, но и непосредственно в странах Прибалтики. Для этого привлекаются юристы и правозащитники», — отметил он.

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Дипломат напомнил, что в странах Прибалтики в настоящее время находятся большое количество русскоговорящих людей.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Россия асимметрично ответит на любые враждебные действия стран Прибалтики. По ее словам, меры затронут транзитную и экономическую сферы. Дипломат также подчеркивала, что нельзя оставлять живущих в этих государствах соотечественников «один на один с полицейским произволом».